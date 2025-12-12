В Рязани в ДТП пострадал трехлетний ребенок

Отмечается, что в четверг, 11 декабря, вблизи дома № 20 А по Ряжскому шоссе произошло столкновение автомобиля «Шевроле» и «Фольксваген». В результате пострадали трехлетняя девочка, а также водитель и пассажир второй иномарки. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.