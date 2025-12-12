В Рязани студент университета МВД помог задержать закладчиков

Слушатель 4 курса рязанского филиала Университета МВД имени В. Я. Кикотя помог полицейским задержать двух предполагаемых наркодилеров. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным ведомства, молодой человек, обучающийся на оперуполномоченного, заметил на улице Орсовской подозрительных парня и девушку. Он остановил их, представился и сообщил о ситуации руководству. На место прибыли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и Московского райотдела полиции.

Задержанными оказались 27-летний приезжий и его 18-летняя сожительница из Рязани. В их сумке и одежде оперативники нашли более 50 свертков. Экспертиза установила, что внутри находились 46 граммов производного N-метилэфедрона, 11 граммов гашиша и 5 граммов марихуаны. Также полицейские изъяли закладку, которую пара успела сделать на этой же улице.

Всего, по данным полиции, из незаконного оборота изъяли 62 грамма наркотических средств. Предварительно установлено, что задержанные около месяца работали курьерами-закладчиками в интернет-магазине.

Следственное управление УМВД по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчину заключили под стражу, его сообщнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.