В Рязани при пожаре в квартире спасли женщину
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 11 декабря. В многоэтажке огнём повреждены комната и коридор. В тушении участвовали 16 человек личного состава и три единицы техники. На пожаре спасена женщина, ее госпитализировали.
