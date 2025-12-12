В Рязани при пожаре в квартире спасли женщину

Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 11 декабря. В многоэтажке огнём повреждены комната и коридор. В тушении участвовали 16 человек личного состава и три единицы техники. На пожаре спасена женщина, ее госпитализировали.

