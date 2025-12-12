В Рязани осудили мужчину за мошенничество с квартирами

Установлено, что осужденный с 2011-го по 2023 год обманным путем завладел пятью квартирами и долей жилого дома, расположенных в областном центре. В результате мошеннической схемы потерпевшие лишились своих жилых помещений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 13 млн рублей. Суд назначил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 600 тысяч рублей.

В Рязани осудили мужчину за мошенничество с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что осужденный с 2011-го по 2023 год обманным путем завладел пятью квартирами и долей жилого дома, расположенных в областном центре.

В результате мошеннической схемы потерпевшие лишились своих жилых помещений.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 13 млн рублей.

Суд назначил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 600 тысяч рублей.