В Рязани обнаружили троих нелегальных кредиторов
В Рязани обнаружили троих нелегальных кредиторов. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.
