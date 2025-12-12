В регионах РФ хотят создавать штабы обороны при введении военного положения

В России рассматривают возможность создания региональных штабов обороны при введении военного положения. Министерство обороны РФ предложило эту инициативу, чтобы усилить меры безопасности в случае необходимости. Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на соответствующий законопроект.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне» (далее — законопроект) разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов (штабы обороны) в субъектах РФ, на территориях (части территории) которых введено военное положение, в муниципальных образованиях, на территориях которых введено военное положение», — говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что при создании проекта разработчики обратили внимание на практический опыт аналогичных штабов в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.