В МЧС рассказали о еще одном пожаре в Рязани
ЧП случилось в четверг, 11 декабря, в многоквартирном жилом доме Рязани. Огнём повреждена кухня. В тушении участвовали шесть человек личного состава и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет.
В МЧС рассказали о еще одном пожаре в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
ЧП случилось в четверг, 11 декабря, в многоквартирном жилом доме Рязани. Огнём повреждена кухня.
В тушении участвовали шесть человек личного состава и одна единица техники.
Погибших и пострадавших нет.