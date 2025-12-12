В МЧС рассказали о еще одном пожаре в Рязани

ЧП случилось в четверг, 11 декабря, в многоквартирном жилом доме Рязани. Огнём повреждена кухня. В тушении участвовали шесть человек личного состава и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет.

