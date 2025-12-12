В Касимове начали выпускать свой дубайский шоколад

В Касимове начали производить шоколад по «дубайской» рецептуре. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичный Касимов». Местные жители рассказывают, что новый шоколад можно купить как на развес, так и в фирменной упаковке. «Дубайский шоколад по-касимовски», — пишет автор поста.