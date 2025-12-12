В Госдуме выступили против изменений в законы для ограничения скидок на маркетплейсах

По словам замглавы ИТ-комитета ГД Антона Горелкина, власти не должны поддерживать ни одну из сторон и менять законы, так как инициатива противоречит интересам большинства потребителей. Некоторые банки ранее пытались запустить собственные торговые платформы, однако не добились успеха. Не сумев построить конкурентоспособный маркетплейс, они решили оказывать давление на конкурентов с другой стороны, добавил депутат.

