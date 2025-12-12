Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 81.00 / 81.00 12/12 18:40
Нал. EUR 94.00 / 94.76 12/12 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 799
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 679
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 386
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 154
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме выступили против изменений в законы для ограничения скидок на маркетплейсах
По словам замглавы ИТ-комитета ГД Антона Горелкина, власти не должны поддерживать ни одну из сторон и менять законы, так как инициатива противоречит интересам большинства потребителей. Некоторые банки ранее пытались запустить собственные торговые платформы, однако не добились успеха. Не сумев построить конкурентоспособный маркетплейс, они решили оказывать давление на конкурентов с другой стороны, добавил депутат.

В Госдуме выступили против изменений в законы для ограничения скидок на маркетплейсах. Об этом пишет ТАСС.

По словам замглавы ИТ-комитета ГД Антона Горелкина, власти не должны поддерживать ни одну из сторон и менять законы, так как инициатива противоречит интересам большинства потребителей.

Некоторые банки ранее пытались запустить собственные торговые платформы, однако не добились успеха. Не сумев построить конкурентоспособный маркетплейс, они решили оказывать давление на конкурентов с другой стороны, добавил депутат.