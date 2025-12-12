В Госдуме предложили запретить рекламные звонки в праздничные дни

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением запретить рекламные обзвоны и звонки коллекторов в официальные праздничные дни. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением запретить рекламные обзвоны и звонки коллекторов в официальные праздничные дни. Об этом пишет ТАСС.

Законодательство устанавливает временные рамки для взаимодействия коллекторов с гражданами, однако приравнивает праздничные дни к обычным выходным и позволяет звонки с 9:00 до 20:00. Закон о рекламе также не запрещает обзвоны в праздники, если абонент формально дал согласие. По словам депутатов, такие согласия нередко включены в условия договоров, поэтому граждане продолжают сталкиваться с навязчивой рекламой в дни отдыха.

В обращении депутаты предложили рассмотреть полный запрет на прямое взаимодействие с должниками: телефонные переговоры и личные встречи, а также на распространение рекламы через телефонные звонки в официальные нерабочие праздничные дни.