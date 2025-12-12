В Госдуме предложили увеличить в 10 раз штраф за покупку алкоголя детям

В Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий увеличение штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним в 10 раз. Как сообщают «Известия», инициатором данного предложения стал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что действующие штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя являются недостаточно строгими и неэффективными. Согласно новому законопроекту, штрафы для взрослых, которые продают алкоголь детям, будут увеличены с 1,5-3 тыс. рублей до 15-30 тысяч рублей. Для родителей, которые способствуют употреблению алкоголя своими детьми, штрафы возрастут с 4-5 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей.

Слуцкий подчеркнул необходимость введения административной ответственности за подобные действия, чтобы защитить несовершеннолетних от негативных последствий употребления алкогольной продукции.