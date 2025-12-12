Рязань
В 2025 году 90% россиян успешно прошли испытательный срок на работе
По данным опроса HeadHunter, в 2025 году 90% сотрудников успешно завершили испытательный срок и продолжили работу в компаниях.

В 64% организаций доля специалистов, не справившихся с «пробным периодом», не превышала 10%. Еще 22% работодателей сообщили, что увольнение в первые три месяца затронуло до трети новых сотрудников, а лишь в 7% компаний уходило более трети новичков.

Чаще всего новички не доходят до конца испытательного срока, если их обязанности или формат работы не соответствуют ожиданиям — так считают 67% работодателей. Половина компаний сталкивалась с уходом сотрудников, которые не справлялись с нагрузкой, а 41% теряли новичков из-за более привлекательных предложений конкурентов. По 33% работодателей отметили увольнение из-за низкой зарплаты или проблем во взаимодействии с руководителем.