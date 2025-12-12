Угроза БПЛА снова объявлена в Рязанской области

Опасность беспилотной атаки на территории Рязани и области объявлена в 17:33 12 декабря. Местных жителей просят покинуть улицу и не подходить к окнам до сигнала «отбой». Ранее в регионе уже объявлялась угроза БПЛА. Ее отменили спустя 5 часов.