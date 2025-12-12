Ученые разработали метод для снижения риска аритмий при лечении сердца

Американские ученые из Гарвардского университета разработали новый метод, который может сделать клеточную терапию сердца более безопасной. Работа опубликована в журнале Science, передает «Газета. ру».
Они выяснили, что специальный пептид помогает клеткам сердечной мышцы лучше встраиваться в ткань сердца и синхронизироваться с его ритмом. Это важно, потому что пересаженные клетки иногда сокращаются несинхронно, что может вызывать опасные аритмии.
Исследователи создали уникальную платформу для наблюдения за поведением пересаженных клеток в работающем сердце. Они использовали трехмерные клеточные структуры с гибкой электроникой, чтобы отслеживать электрическую активность клеток. Это позволило им увидеть, какие клетки не синхронизируются с ритмом сердца.
Наиболее эффективным оказался пептид RADA16, который помогает клеткам лучше связываться с сердечной тканью. Клетки, пересаженные с использованием этого пептида, сокращались более синхронно и почти не вызывали аритмий. Новый подход может помочь улучшить безопасность клеточной терапии сердца и снизить риск аритмий.