Ученые разработали метод для снижения риска аритмий при лечении сердца
Американские ученые из Гарварда разработали метод, который делает клеточную терапию сердца безопаснее. Специальный пептид RADA16 способствует лучшему встраиванию пересаженных клеток в сердечную ткань и их синхронизации с ритмом сердца, снижая риск опасных аритмий. Исследователи создали платформу с трёхмерными клеточными структурами и гибкой электроникой для наблюдения за электрической активностью клеток в работающем сердце. Это позволило выявить, какие клетки сокращаются несинхронно. Применение пептида RADA16 улучшает связь клеток с сердечной тканью, благодаря чему пересаженные клетки сокращаются синхронно и почти не вызывают аритмий, что повышает безопасность терапии.

Американские ученые из Гарвардского университета разработали новый метод, который может сделать клеточную терапию сердца более безопасной. Работа опубликована в журнале Science, передает «Газета. ру».

Они выяснили, что специальный пептид помогает клеткам сердечной мышцы лучше встраиваться в ткань сердца и синхронизироваться с его ритмом. Это важно, потому что пересаженные клетки иногда сокращаются несинхронно, что может вызывать опасные аритмии.

Исследователи создали уникальную платформу для наблюдения за поведением пересаженных клеток в работающем сердце. Они использовали трехмерные клеточные структуры с гибкой электроникой, чтобы отслеживать электрическую активность клеток. Это позволило им увидеть, какие клетки не синхронизируются с ритмом сердца.

Наиболее эффективным оказался пептид RADA16, который помогает клеткам лучше связываться с сердечной тканью. Клетки, пересаженные с использованием этого пептида, сокращались более синхронно и почти не вызывали аритмий. Новый подход может помочь улучшить безопасность клеточной терапии сердца и снизить риск аритмий.