У мальчика из Рязанской области отец погиб на СВО, ему отказали в выплате

Прокуратура Ермишинского района Рязанской области помогла ребенку, который не получал положенные выплаты после гибели своего отца, участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В апреле 2025 года отец погиб, но управление социальной защиты отказало в выплатах, не найдя нужных документов. Прокуратура вмешалась и потребовала от управления исправить ситуацию. В результате мальчику выплатили положенные 500 тысяч рублей.

Прокуратура Ермишинского района Рязанской области помогла ребенку, который не получал положенные выплаты после гибели своего отца, участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В апреле 2025 года отец погиб, но управление социальной защиты отказало в выплатах, не найдя нужных документов. Прокуратура вмешалась и потребовала от управления исправить ситуацию.

В результате мальчику выплатили положенные 500 тысяч рублей.