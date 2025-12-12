У мальчика из Рязанской области отец погиб на СВО, ему отказали в выплате
Прокуратура Ермишинского района Рязанской области помогла ребенку, который не получал положенные выплаты после гибели своего отца, участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В апреле 2025 года отец погиб, но управление социальной защиты отказало в выплатах, не найдя нужных документов. Прокуратура вмешалась и потребовала от управления исправить ситуацию. В результате мальчику выплатили положенные 500 тысяч рублей.
