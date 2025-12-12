Телефоны школьников начали взламывать под видом «невидимого» ПО для Telegram

Мошенники проводят массовые атаки на iPhone школьников, выдаваясь за разработчиков ПО для «невидимого» режима в Telegram, сообщает Telegram-канал SHOT. Они рассылают подросткам сообщения с предложением установить приложение AuyGram, якобы дающее режим «невидимки», чтение удалённых сообщений и премиум-функции Telegram. Приложение отсутствует в AppStore, поэтому дети ищут обходные пути и попадают в ловушку. Мошенники просят доступ к Apple ID, чтобы загрузить приложение, после чего сбрасывают пароль и получают контроль над устройством и банковскими данными. Затем требуют свыше 50 000 рублей за разблокировку, угрожая слить или удалить данные.

Мошенники начали массовые атаки на iPhone школьников, выдавая себя за разработчиков ПО для скрытого онлайн-пребывания в Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, аферисты рассылают подросткам сообщения с предложением установить приложение AuyGram, которое якобы позволяет активировать режим «невидимки», читать удаленные сообщения и пользоваться премиум-функциями Telegram. Однако данное приложение невозможно скачать из AppStore, что заставляет школьников искать обходные пути и, как следствие, попадать в ловушку мошенников.

Злоумышленники просят у детей доступ к Apple ID для загрузки приложения. Получив доступ, они сбрасывают пароль и получают контроль над всеми данными устройства, включая информацию о банковских картах. После этого мошенники требуют более 50 тысяч рублей за разблокировку телефона, угрожая сливом данных или удалением информации.

Родителям настоятельно рекомендуется проводить беседы с детьми о безопасности в интернете и быть внимательными к подозрительным предложениям.