Студентка нашла странный предмет в пицце из буфета ряжского колледжа

В буфете ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова» студентка обнаружила в купленной пицце посторонний предмет. Пост появился в в группе «Подслушано Ряжск».

Автор сообщения призвал обратить внимание на качество питания в колледже и рекомендовал родителям контролировать, что едят их дети. По данному факту планируется обращение в надзорные органы.