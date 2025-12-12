Стали известны популярные темы новогодних корпоративов у россиян

По данным исследования, популярными темами новогодних корпоративов у россиян в этом году станут русские мотивы (16%), ностальгия по девяностым и нулевым (14%), а также поп-культура, классическая новогодняя тематика и глянцевые вечеринки (по 11%). Отмечается, что главной сложностью при организации корпоративов в этом году стал ограниченный бюджет. Некоторые компании и вовсе отказываются от новогодних торжеств.

