Самозанятым таксистам увеличат штраф за перевозку детей без кресел

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправку ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за перевозку детей без удерживающих устройств. Таблица поправок опубликована в думской электронной базе.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправку ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за перевозку детей без удерживающих устройств. Таблица поправок опубликована в думской электронной базе.

Авторы инициативы, сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков, предложили повысить штрафы за нарушение требований к перевозке детей: для водителей с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц со 100 до 200 тыс. рублей. Изменения планируется внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Одобренные поправки распространят повышенную ответственность и на самозанятых водителей такси. Для них штраф составит не 5 тыс. рублей, как для физических лиц, а 50 тыс. рублей — по аналогии с должностными лицами.