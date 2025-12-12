Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 81.00 / 80.50 12/12 16:20
Нал. EUR 94.00 / 94.76 12/12 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 785
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 667
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 380
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 146
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
С начала года 150 рязанских семей, которые приняли детей на воспитание, получили выплату
Мера поддержки рассчитана на усыновителей, опекунов, попечителей и приёмных родителей — она призвана оказать им финансовую помощь на первых этапах воспитания ребенка. Ее размер составляет 26 941,71 рубля, а при усыновлении ребёнка с инвалидностью, ребёнка старше 7 лет или братьев/сестёр —205 856,61.

С начала года 150 рязанских семей, которые приняли детей на воспитание, получили выплату. Об этом сообщает Соцфонд.

Мера поддержки рассчитана на усыновителей, опекунов, попечителей иприёмных родителей — она призвана оказать им финансовую помощь на первых этапах воспитания ребенка.

Ее размер составляет 26 941,71 рубля, а при усыновлении ребёнка с инвалидностью, ребёнка старше 7 лет или братьев/сестёр —205 856,61.