С начала года 150 рязанских семей, которые приняли детей на воспитание, получили выплату

Мера поддержки рассчитана на усыновителей, опекунов, попечителей и приёмных родителей — она призвана оказать им финансовую помощь на первых этапах воспитания ребенка. Ее размер составляет 26 941,71 рубля, а при усыновлении ребёнка с инвалидностью, ребёнка старше 7 лет или братьев/сестёр —205 856,61.

С начала года 150 рязанских семей, которые приняли детей на воспитание, получили выплату. Об этом сообщает Соцфонд.

Мера поддержки рассчитана на усыновителей, опекунов, попечителей иприёмных родителей — она призвана оказать им финансовую помощь на первых этапах воспитания ребенка.

Ее размер составляет 26 941,71 рубля, а при усыновлении ребёнка с инвалидностью, ребёнка старше 7 лет или братьев/сестёр —205 856,61.