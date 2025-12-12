С начала года 150 рязанских семей, которые приняли детей на воспитание, получили выплату
С начала года 150 рязанских семей, которые приняли детей на воспитание, получили выплату. Об этом сообщает Соцфонд.
Мера поддержки рассчитана на усыновителей, опекунов, попечителей иприёмных родителей — она призвана оказать им финансовую помощь на первых этапах воспитания ребенка.
Ее размер составляет 26 941,71 рубля, а при усыновлении ребёнка с инвалидностью, ребёнка старше 7 лет или братьев/сестёр —205 856,61.