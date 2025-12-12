Рязанский священник допустил возможность корпоратива в пост, но при условии

Рязанский священник Дмитрий Фетисов поделился мнением о том, можно ли ходить на новогодние корпоративы во время Рождественского поста. Он считает, что это допустимо, если пойти вместе с супругом или супругой. Об этом он написал у себя ВКонтакте. Священник отметил, что Рождественский пост не слишком строгий, и в это время можно есть рыбу и овощные салаты. Он также подчеркнул важность совместного времяпрепровождения с семьей, особенно в праздничные дни. Дмитрий Фетисов предостерег: если на корпоративе запрещают приходить с партнерами, стоит задуматься о смене работы, так как семья должна быть на первом месте после отношений с Богом.

