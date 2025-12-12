Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 81.00 / 80.50 12/12 13:05
Нал. EUR 94.00 / 94.61 12/12 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 772
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 660
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 379
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод представил медицинское оборудование на форуме «Российская неделя здравоохранения»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в 34-й международной выставке «Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы» в рамках научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» в Москве.

На объединенном стенде КРЭТ экспонировались офтальмологические приборы торговой марки diathera, стерилизаторы, термостат, а также магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг».

"Для нас данное мероприятие — возможность показать широкую линейку нашей продукции для российской системы здравоохранения. Мы производим изделия, которые применяются в различных отраслях медицины. Это офтальмология, стоматология, хирургия, санаторно- оздоровительные услуги и другие. Постоянные диалоги с потребителями, сотрудничество с научными и исследовательскими организациями позволяют нам модернизировать медицинское оборудование, что улучшает качество диагностики и лечения, а также увеличивает эффективность работы медицинских учреждений. У посетителей есть возможность увидеть нашу продукцию в работе и сразу получить профессиональную консультацию по применению от специалистов предприятия", — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Так, на выставке вниманию посетителей представлена линейка приборов для измерения внутриглазного давления, которые помогают диагностировать на ранней стадии глаукому, и магнитотерапевтический аппарат для лечения и профилактики глазных патологий.

Гости ознакомились со стерилизаторами, которые применяются в лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, эпидемиологических лабораториях, аптеках, во многих секторах, где требуется высокая степень чистоты и безопасности, и термостатом, который предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения медицинских исследований.

На стенде также демонстрировался магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг», воздействующий на весь организм или отдельные его зоны и применяемый в лечебно-профилактических целях при обширном перечне заболеваний, в том числе остеоартрозе, грудном и поясничном остеохондрозах, межреберной невралгии. В основе лечебно-оздоровительного влияния оборудования лежит специфическое и избирательное действие магнитных полей низкой интенсивности. Комплекс широко применяется в санаториях, реабилитационных центрах, профилакториях.

Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» ― масштабный комплексный проект в области медицины и охраны здоровья, охватывающий практически всю отрасль, включая производство оборудования, науку и практическую медицину. Проводится ежегодно. Организаторами выступают Государственная Дума РФ и Министерство здравоохранения РФ при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.