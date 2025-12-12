Рязань
Рязанские врачи впервые в регионе провели внутрисердечное УЗИ
Рязанские врачи впервые в регионе провели внутрисердечное УЗИ. Об этом сообщает минздрав.

Ультразвуковой аппарат высокого класса для проведения таких процедур отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции получен в ноябре 2025 года.

Первый пациент — 60-летний житель областного центра. Диагноз — трепетание предсердий. Оно может привести к сердечной недостаточности и даже гибели больного.

В этом случае необходима радиочастотная абляция (РЧА), которая, практически, полностью избавляет пациента от аритмии. Предварительно, для того, чтобы как можно точнее локализовать ее очаг, врачи провели внутрисердечное УЗИ, а также проверили сердце на наличие разнообразных тромбов.

Внутрисердечное УЗИ — самый точный ультразвуковой метод диагностики сердца.