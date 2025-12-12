Рязанские власти обязали установить границы озера в Клепиковском районе

В время проверки выяснилось, что границы береговых, прибрежно защитных полос и водоохранных зон озера Мосеевского в Клепиковском районе, а также ручья без названия в селе Глебовка в Рязанском районе не определены, что может привести к нарушению режима их использования. Прокурор обратился в суд. Решениями суда требования природоохранного прокурора удовлетворены.