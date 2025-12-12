Рязанские полицейские депортировали двоих иностранцев-нарушителей закона
Отмечается, что один из мужчина был осужден за организацию нелегальной миграции. Второй подлежал принудительному выдворению за нарушение миграционного законодательства. Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страну гражданской принадлежности.
Рязанские полицейские депортировали двоих иностранцев-нарушителей закона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
