Рязанские полицейские депортировали двоих иностранцев-нарушителей закона

Рязанские полицейские депортировали двоих иностранцев-нарушителей закона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

