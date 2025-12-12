Рязанцы смогут увидеть поток метеоров в ночь с 13-го на 14-е декабря

В ночь с 13 на 14 декабря в небе можно будет увидеть множество метеоров из потока Геминиды. Об этом рассказали в сообществе ВКонтакте «Меридиан 39. Астрономия в Рязани». Это явление происходит каждый год, и в этом году ожидается пик активности. Метеоры будут видны от яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы, которое хорошо видно с 21:00 до восхода Солнца. Прогнозируется, что можно будет увидеть до 120 метеоров в час. Они могут появляться в любой части неба, и при ясной погоде их будут хорошо видно по всей России. В 2025 году условия для наблюдения будут особенно хорошими, так как Луна будет близка к новолунию и не будет мешать.

Фото: Меридиан 39. Астрономия в Рязани