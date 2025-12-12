Рязанцы рассказали, что ждут от своей работы в 2026 году

Рязанцы рассказали, что ждут от своей работы в 2026 году. Об этом пишет сервис SuperJob.

Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства жителей является повышение зарплаты (61% голосов опрошенных).

Этот запрос главный для всех, независимо от пола, возраста, благосостояния или уровня образования.

На втором месте — карьерный рост (36%). Стабильность — на третьей строке (30%). По 27% горожан хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства.

Запрос на новые интересные задачи есть у 18%. Еще 17% ждут расширения компенсационного пакета. 14% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 8% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами. Ничего не ждут от работы только 4% горожан.