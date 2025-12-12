Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 81.00 / 80.50 12/12 13:05
Нал. EUR 94.00 / 94.61 12/12 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 772
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 660
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 379
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцу, из-за которого в ДТП пострадал ребенок, грозит до 7 лет тюрьмы
Прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин утвердил обвинительное заключение по делу 25-летнего жителя региона, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Фигуранту вменяют пп. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин утвердил обвинительное заключение по делу 25-летнего жителя региона, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Фигуранту вменяют пп. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ-2111. В машину он посадил своего 10-летнего брата. Во время поездки водитель потерял управление, после чего автомобиль врезался в опору линии электропередачи. Ребенок получил тяжкие травмы.

Закон предусматривает за это преступление от трех до семи лет лишения свободы. Прокуратура направила уголовное дело в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.