Рязанцу, из-за которого в ДТП пострадал ребенок, грозит до 7 лет тюрьмы

Прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин утвердил обвинительное заключение по делу 25-летнего жителя региона, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Фигуранту вменяют пп. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.
По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ-2111. В машину он посадил своего 10-летнего брата. Во время поездки водитель потерял управление, после чего автомобиль врезался в опору линии электропередачи. Ребенок получил тяжкие травмы.
Закон предусматривает за это преступление от трех до семи лет лишения свободы. Прокуратура направила уголовное дело в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.