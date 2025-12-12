Рязанцев предупреждают об ограничении движения по наплавному мосту через Оку

Рязанцев предупреждают о временном прекращении движения по наплавному мосту через Оку в районе села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщил Минтранс по региону. Ограничение действует с 21:00. Причина заключается в неблагоприятных условиях. Местных жителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.