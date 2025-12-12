Рязанцев предупредили о ремонте на Куйбышевском шоссе и отключении тепла

Рязань
13 декабря в Рязани с 09:00 начнутся ремонтные работы на участке тепловых сетей в районе дома № 6 на Куйбышевском шоссе. Из-за этого будет ограничено движение по двум крайним полосам в сторону выезда из города. Ограничение продлится до завершения работ, ориентировочно до 18:00. В это время также временно приостановят подачу тепла в несколько домов на улицах: Ломоносова: д. 1, д. 3, д. 5, д. 9, д. 9к1; Телевизионная: д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 3/1, д. 4, д. 5, д. 7; Куйбышевское шоссе: д. 4/1, д. 6, д. 8, д. 10/2; Матросова: д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 5/7; Халтурина: д. 1а, д. 1б, д. 1/1, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5а, д. 8, д. 9; Бабушкина: д. 3, д. 5, д. 7/4. Также это коснется и детских садов № 19, № 69, № 77 и № 78.

13 декабря в Рязани с 09:00 начнутся ремонтные работы на участке тепловых сетей в районе дома № 6 на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МУП РМПТС.

Из-за этого будет ограничено движение по двум крайним полосам в сторону выезда из города. Ограничение продлится до завершения работ, ориентировочно до 18:00.

В это время также временно приостановят подачу тепла в несколько домов на улицах:

  • Ломоносова: д. 1, д. 3, д. 5, д. 9, д. 9к1;
  • Телевизионная: д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 3/1, д. 4, д. 5, д. 7;
  • Куйбышевское шоссе: д. 4/1, д. 6, д. 8, д. 10/2;
  • Матросова: д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 5/7;
  • Халтурина: д. 1а, д. 1б, д. 1/1, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5а, д. 8, д. 9;
  • Бабушкина: д. 3, д. 5, д. 7/4.

Также это коснется и детских садов № 19, № 69, № 77 и № 78.

Фото: МУП РМПТС