Рязанцам рассказали о профилактике пневмококковой инфекции

Бактерия Streptococcus pneumoniae вызывает отит, синусит, бронхит, пневмонию, менингит и сепсис. Источник— больные люди и носители инфекции (которые могут быть заразны месяцами). Передается воздушно-капельным путем — при разговоре, кашле, чихании. Инкубационный период один-три дня.