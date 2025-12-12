Рязанцам рассказали о профилактике пневмококковой инфекции
Бактерия Streptococcus pneumoniae вызывает отит, синусит, бронхит, пневмонию, менингит и сепсис. Источник— больные люди и носители инфекции (которые могут быть заразны месяцами). Передается воздушно-капельным путем — при разговоре, кашле, чихании. Инкубационный период один-три дня.
Рязанцам рассказали о профилактике пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Бактерия Streptococcus pneumoniae вызывает отит, синусит, бронхит, пневмонию, менингит и сепсис.
Источник— больные люди и носители инфекции (которые могут быть заразны месяцами). Передается воздушно-капельным путем — при разговоре, кашле, чихании. Инкубационный период один-три дня.
Существует два вида профилактики:
- Специфическая (самая эффективная) — вакцинация. Это надежный щит, созданный специально против пневмококка. Для детей: входит в Национальный календарь. Первая прививка — в 2 месяца, затем в 4,5 и 15 месяцев (ревакцинация), для взрослых из групп риска (призывники, люди 60+, с хроническими болезнями, проживающие в интернатах) — вакцинация проводится по эпидпоказаниям;
- Неспецифическая (общие меры): Избегать контактов с заболевшими, носить маску, тщательно и часто мыть руки, регулярно проветривать и делать влажную уборку, соблюдать режим, полноценно питаться, при первых признаках недомогания — обратиться к врачу.