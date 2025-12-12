Рязань
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарок близкому человеку
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарок близкому человеку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что большинство россиян считают приемлемым потратить на новогодний подарок близкому человеку от 2 до 5 тыс рублей.

Почти четверть опрошенных готова отдать за подарок от 5 до 10 тыс рублей, а каждый пятый — до 2 тыс рублей. Еще 13% россиян закладывают на покупку подарка более 10 тыс рублей.