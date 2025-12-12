Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарок близкому человеку
Отмечается, что большинство россиян считают приемлемым потратить на новогодний подарок близкому человеку от 2 до 5 тыс рублей. Почти четверть опрошенных готова отдать за подарок от 5 до 10 тыс рублей, а каждый пятый — до 2 тыс рублей. Еще 13% россиян закладывают на покупку подарка более 10 тыс рублей.
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарок близкому человеку. Об этом сообщает РИА Новости.
