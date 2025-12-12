Россиян предупредили о распространении шпионского ПО под видом WhatsApp*

Приложение WhatsApp Gold вновь распространяется среди пользователей WhatsApp в России на фоне текущей ситуации с мессенджером. Эксперты UserGate предупреждают, что это ПО служит для кибершпионажа. WhatsApp Gold известен как мошеннический вектор с 2020 года. В компаниях F6 и «Мегафон» зафиксировали сайты с поддельными версиями популярных приложений — Telegram, YouTube, TikTok. Среди них трояны TikTok 18+, YouTube Ultra и Telegram Unlock. Дмитрий Овчинников из UserGate отметил, что установка такого ПО может привести к утечке данных и взлому аккаунтов, включая «Госуслуги». Все предложения установить дополнительное ПО считают мошенническими, несмотря на обещания восстановления мессенджера.

Приложение под названием WhatsApp Gold вновь начало распространяться среди пользователей WhatsApp* в России на фоне текущей ситуации вокруг мессенджера. Специалисты компании UserGate предупредили, что это программное обеспечение является инструментом для кибершпионажа.

WhatsApp Gold, известный вектор мошенничества, предлагался пользователям и ранее, начиная с 2020 года. В компаниях F6 и «Мегафон» сообщили о появлении сайтов, продвигающих поддельные версии популярных приложений, таких как Telegram, YouTube** и TikTok. Среди них можно встретить трояны с названиями TikTok 18+, YouTube Ultra и Telegram Unlock. Об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Овчинников, и. о. директора по информационной безопасности UserGate, отметил, что установка подобного ПО может привести к утечке личной информации и взлому учетных записей, включая «Госуслуги». Несмотря на обещания восстановления работоспособности мессенджера, все предложения по установке дополнительного программного обеспечения следует рассматривать как мошеннические.

* Принадлежит Meta, признанной в России экстремистской

** Заблокирован в России