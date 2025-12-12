Россиян предупредили о популярных новогодних схемах обмана

С приближением новогодних праздников активность мошенников резко возрастает, предупреждает эксперт по информационной безопасности компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян. Об этом пишет НСН.

В преддверии праздников появляются десятки фейковых продавцов, предлагающих ёлки и другие праздничные товары по подозрительно низким ценам. Чаще всего они требуют предоплату, после чего исчезают, оставляя покупателей без обещанных товаров.

Кроме того, мошенники активно используют схемы обмана, создавая фальшивые сайты для продажи билетов на популярные новогодние мероприятия, такие как балет «Щелкунчик». Жертвы таких афер после оплаты получают недействительные QR-коды или вовсе остаются без билета.

Шмавонян также отметил, что злоумышленники рассылали новогодние открытки с вредоносными ссылками и программами, а также использовали фальшивые уведомления от служб доставки и маркетплейсов. При этом они всё чаще выбирают своих жертв «точечно».