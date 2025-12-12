Россиян предупредили, что мошеннические боты маскируются под Социальный фонд России
В МВД подчеркнули, что соцфонд не предоставляет услуги через Telegram, VK и другие мессенджеры. Однако мошенники создают боты и аккаунты «сотрудников» в мессенджерах с логотипом СФР и пытаются собирать SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные.
