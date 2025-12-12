Работникам рязанского предприятия руководство задолжало более 20 млн по зарплате

Отмечается, что гендиректор имея задолженность по выплатам перед 113 работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату им заработной платы с сентября по ноябрь 2025 года на сумму более 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.