Работникам рязанского предприятия руководство задолжало более 20 млн по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Отмечается, что гендиректор имея задолженность по выплатам перед 113 работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату им заработной платы с сентября по ноябрь 2025 года на сумму более 20 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.