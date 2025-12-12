Прокуратура выявила нарушения в школе Клепиковского района

Прокуратура Клепиковского района провела проверку в одной из местных школ после обращения жительницы о нехватке учебного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате проверки было установлено, что кабинет труда (технологии) не укомплектован необходимыми средствами обучения и воспитания. В частности, в кабинете отсутствует специализированная мебель для швейных и кулинарных занятий, а также лабораторно-технологическое оборудование, что негативно сказывается на качестве образовательного процесса. В связи с выявленными нарушениями директору образовательной организации было внесено представление, в котором указаны необходимые меры для устранения недостатков.

