Правительство РФ установило квоты на ввоз семян из недружественных стран

Известно, что общий объем ввоза — 15 тысяч тонн. Семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы подлежат ограничениям. В соответствии с требованиями, ввоз семян из указанных стран разрешается только в пределах установленных квот.

Правительство России утвердило квоты на импорт семян из недружественных стран на 2026 год. Об этом сообщило издание «РИА Новости».

Известно, что общий объем ввоза — 15 тысяч тонн. Семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы подлежат ограничениям. В соответствии с требованиями, ввоз семян из указанных стран разрешается только в пределах установленных квот.