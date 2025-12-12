Павел Малков: «за три года обустроили более 1000 контейнерных площадок для сбора мусора»

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел прямую линию с жителями региона, в ходе которой ответил на ряд вопросов, касающихся сферы ЖКХ, работы управляющих компаний и благоустройства территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона прокомментировал работу по решению проблем скопления мусора на контейнерных площадках, состояния прилегающих к ним территорий. Он отметил, что подобные ситуации есть во многих муниципалитетах региона, включая город Рязань, поэтому работа должна быть системной.

«Нужно усиливать возможности администраций для уборки площадок, поскольку регоператор не справляется в полной мере с этой задачей, в том числе по Рязани. Будем наращивать собственные ресурсы и сами их убирать. Три года назад мы начали выделять деньги, обустроили более 1000 площадок, но этого пока не достаточно. Надо из года в год заниматься их благоустройством: новые мусорные контейнеры, ограждение, хорошее основание. Работу будем системно продолжать», — подчеркнул Павел Малков. Другой вопрос касался неудовлетворительной работы управляющей компании. Глава региона поручил ГЖИ подключиться и провести проверку ООО «РГО».

«У нас за последние годы сокращается количество управляющих компаний — тот, кто не готов работать, соблюдать определенные правила, лишается лицензии. Эта работа будет продолжаться и дальше. На мой взгляд, в городе избыток управляющих компаний, поэтому проверим со всем пристрастием. Отписки от управляющей компании по важным для жителей вопросам — такого быть не должно», — отметил глава региона.

Губернатор поставил задачу Госжилинспекции — проработать вопрос организации дополнительного контроля за работой управляющих компаний по обращениям жителей. Речь также шла о капитальном ремонте многоквартирных домов. Павел Малков поручил провести претензионную работу в отношении недобросовестного подрядчика. Кроме того, говорили о вопросах, связанных с отоплением и водоснабжением конкретных жилых домов.

«Большое количество частных обращений по ЖКХ и для нас это руководство к действию. Считаю, что самая проблемная тема в Рязани — это ЖКХ. Здесь предстоит сделать очень многое», — заявил Павел Малков. В ходе прямой линии поднимались вопросы, касающиеся благоустройства общественных территорий, в том числе набережной в областном центре. Павел Малков подчеркнул, что проект обязательно будет реализован, территория войдет в большой пешеходный маршрут. Речь идет о двух участках: от Кремля до памятника Есенину и от Кремля до озера Орешек. Проект на реконструкцию первого уже разработан, проектирование второго завершится в следующем году. Также Губернатор отметил важность благоустройства дворовых территорий.