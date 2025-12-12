Рязань
Общественники предложили ограничить доступ детям к игре The Sims
Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на популярную компьютерную игру The Sims для несовершеннолетних. Об этом лидер движения Иван Курбаков рассказал изданию «Абзац».



По словам Курбакова, в цифровой среде дети сталкиваются с контентом, который может негативно влиять на их развитие и формирование ценностей.

Курбаков утверждает, что в The Sims присутствуют элементы жестокости, насилия и ЛГБТ*-пропаганды, которые способны формировать у подростков искаженные представления о социальных нормах. Он считает целесообразным рассмотреть вопрос ограничения доступа к игре, чтобы защитить психологическое здоровье детей и обеспечить безопасную информационную среду.

Он подчеркнул, что речь идет не о попытке цензуры, а о создании безопасного цифрового пространства для молодежи.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к серверам Roblox, заявив, что игра использовалась для распространения экстремистских материалов и ЛГБТ*-пропаганды, а также могла применяться детьми для имитации терактов.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

Фото: официальный сайт The Sims