Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 81.00 / 80.50 12/12 13:05
Нал. EUR 94.00 / 94.61 12/12 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 772
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 659
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 379
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На ремонт еще одного корпуса политехнического колледжа в Рязани выделили 122 млн
Согласно документам, подрядчик должен обустроить вентилируемые фасады с теплоизоляционным слоем, отремонтировать внешние поверхности здания, выполнить отделочные работы, установить декоративные облицовочные изделия из бетона. Также необходимо утеплить кровлю и уложить металлочерепицу.

На выполнение капремонта здания Рязанского политехнического колледжа по адресу проезд Шабулина, 25 выделили 122 миллиона 511 тысяч 546 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен обустроить вентилируемые фасады с теплоизоляционным слоем, отремонтировать внешние поверхности здания, выполнить отделочные работы, установить декоративные облицовочные изделия из бетона. Также необходимо утеплить кровлю и уложить металлочерепицу.

Кроме этого, в ходе капремонта здания установят новые оконные и дверные блоки из ПВХ, металлические противопожарные двери, подоконные доски, противомоскитные сетки и облицуют откосы декоративным пластиком. Подрядчик также выполнит внутреннюю отделку стен, установит плинтусы, покроет полы керамогранитными плитами.

В учебном корпусе проведут электромонтажные работы, в том числе установят новые светильники, выключатели, розетки и канальные вентиляторы. Также отремонтируют оборудование инженерных сетей.

Работы завершат до 31 августа 2026 года.

Заказчиком выступил Рязанский политехнический колледж.

Ранее стало известно, что учебный корпус Рязанского политехнического колледжа на улице Солнечной отремонтируют за 84 миллиона рублей.

Срок выполнения — до 31 августа 2026 года. Фото: «Яндекс Карты»