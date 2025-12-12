На ремонт еще одного корпуса политехнического колледжа в Рязани выделили 122 млн

Согласно документам, подрядчик должен обустроить вентилируемые фасады с теплоизоляционным слоем, отремонтировать внешние поверхности здания, выполнить отделочные работы, установить декоративные облицовочные изделия из бетона. Также необходимо утеплить кровлю и уложить металлочерепицу.

На выполнение капремонта здания Рязанского политехнического колледжа по адресу проезд Шабулина, 25 выделили 122 миллиона 511 тысяч 546 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Кроме этого, в ходе капремонта здания установят новые оконные и дверные блоки из ПВХ, металлические противопожарные двери, подоконные доски, противомоскитные сетки и облицуют откосы декоративным пластиком. Подрядчик также выполнит внутреннюю отделку стен, установит плинтусы, покроет полы керамогранитными плитами.

В учебном корпусе проведут электромонтажные работы, в том числе установят новые светильники, выключатели, розетки и канальные вентиляторы. Также отремонтируют оборудование инженерных сетей.

Работы завершат до 31 августа 2026 года.

Заказчиком выступил Рязанский политехнический колледж.

Ранее стало известно, что учебный корпус Рязанского политехнического колледжа на улице Солнечной отремонтируют за 84 миллиона рублей.

Срок выполнения — до 31 августа 2026 года. Фото: «Яндекс Карты»