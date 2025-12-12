На карте Рязани появились 3D-модели городских достопримечательностей

На карте Рязани появились 3D-модели городских достопримечательностей. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.

Фото: 2ГИС