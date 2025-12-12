На карте Рязани появились 3D-модели городских достопримечательностей
Объекты показываются в праздничном оформлении. Кроме того, теперь на карте можно найти основные фестивальные площадки по запросу «новогодняя столица». Внутри карточки можно найти информацию о том, чем можно заняться в локации — и перейти на сайт с расписанием мероприятий.
На карте Рязани появились 3D-модели городских достопримечательностей. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.
Фото: 2ГИС