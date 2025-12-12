Минюст расширил перечень иноагентов
Минюст расширил перечень иноагентов. Об этом сообщают «Ведомости».
12 декабря в него включены:
- Михаил Гуревич*;
- Доржо Дугаров*;
- Виталий Егоров*;
- Александр Коровайный*.
В Минюсте пояснили, что все внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии. Все они проживают за пределами России.
* признан иноагентом на территории РФ