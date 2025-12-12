Рязань
Минюст расширил перечень иноагентов
12 декабря в него включены: Михаил Гуревич*, Доржо Дугаров*, Виталий Егоров*, Александр Коровайный*. В Минюсте пояснили, что все внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии. Все они проживают за пределами России.

Минюст расширил перечень иноагентов. Об этом сообщают «Ведомости».

12 декабря в него включены:

  • Михаил Гуревич*;
  • Доржо Дугаров*;
  • Виталий Егоров*;
  • Александр Коровайный*.

В Минюсте пояснили, что все внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии. Все они проживают за пределами России.

* признан иноагентом на территории РФ