Мэрия: рязанцы сэкономили более 30 млн благодаря карте ЕЦК

Отмечается, что держателям уже выдали 54 тысяч карт, и их количество продолжает расти. Более половины пользователей — социально значимые категории: пенсионеры, студенты, школьники и малообеспеченные граждане. Акция также увеличила долю безналичных платежей и привлекла новых пользователей национальной платежной системы. Теперь жители Рязанской области могут не только пополнять транспортные карты, но и оплачивать услуги детских садов, школьного питания и жилищно-коммунальных услуг.

