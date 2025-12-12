Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 81.00 / 81.00 12/12 18:40
Нал. EUR 94.00 / 94.76 12/12 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 799
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 679
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 386
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 154
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Медведев: МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум
Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составит 27 093 рубля и окажется почти на треть выше действующего прожиточного минимума. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии, передает ТАСС.

Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составит 27 093 рубля и окажется почти на треть выше действующего прожиточного минимума. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии, передает ТАСС.

«В следующем году МРОТ превысит 27 тысяч рублей — это практически на треть выше такого прожиточного минимума, который в настоящий момент действует», — сказал Медведев.

Напомним, ранее Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 2026 года.