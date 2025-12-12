Медведев: МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составит 27 093 рубля и окажется почти на треть выше действующего прожиточного минимума. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии, передает ТАСС.

«В следующем году МРОТ превысит 27 тысяч рублей — это практически на треть выше такого прожиточного минимума, который в настоящий момент действует», — сказал Медведев.

Напомним, ранее Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 2026 года.