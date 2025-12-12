Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост появился в его Telegram-канале. Напомним, сегодня днем средствами ПВО над территорией региона сбит беспилотник. «Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Малков.