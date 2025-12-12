Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 декабря
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
13 декабря в Рязани дадут старт новогодним мероприятиям в рамках проекта «Новогодняя столица России 2026».
На Лыбедском бульваре состоится фестиваль богатырской силы «Молодецким потехам мороз не помеха».
На Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль «Время чудес».
В ТРЦ «Марко Молл» будет работать предпраздничная ярмарка от рязанских мастеров.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».