Губернатор Павел Малков: строительство моста через Оку планируем завершить к 2029 году

Об этом Губернатор Павел Малков сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопросы жителей Рязанской области. Одной из основных тем стало дорожное строительство, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в также обновление парка общественного транспорта г. Рязани и совершенствование маршрутной сети.

Губернатор Павел Малков прокомментировал вопрос о строительстве моста через Оку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Южного обхода. «В Рязанской области реализуются ключевые инфраструктурные дорожные проекты — мост через Оку, Южный обход и подъездные дороги к ним. Мы планируем их завершить в 2029 году. Получаем беспрецедентную федеральную поддержку. И следующие приоритеты — реконструкция старого моста и достройка Южного обхода», — сказал Павел Малков. Глава региона поделился долгосрочными планами по развитию транспортного сообщения в областном центре, выводу транзитного транспорта из г. Рязани.

Павел Малков акцентировал внимание на том, что сейчас важно завершить строительство моста через Оку. Проектом предусмотрены также две транспортные развязки и мост через ручей Быстрец рядом с с. Дядьково. Общая длина сооружения вместе с подходами — 5,8 км. Высота русловых мостовых опор составит 20 метров, что обеспечит безопасный проход судов. В настоящее время на левом берегу р. Оки, на автодороге Шумашь-Спасск-Рязанский начат монтаж пролетного строения путепровода. Работы ведутся круглосуточно. Специалисты начали устанавливать балки.

Глава региона рассмотрел обращения жителей г. Рязани, Захаровского, Кадомского, Клепиковского районов, связанных с ремонтом и восстановлением конкретных участков автотрасс в муниципальных образованиях, в том числе подъезда к деревне Каймань, участка Колесниково-Акулово. Прозвучала тема организации освещения проезжей части в нескольких населенных пунктах. Павел Малков обратил внимание на важность обеспечения безопасности на дорогах. Он подчеркнул, что все вопросы будут проработаны профильными министерствами, ведомствами, органами муниципальной власти.

В ходе прямой линии отдельный блок вопросов касался развития общественного транспорта и организации маршрутной сети. «За последнее время значительно продвинулись в обновлении подвижного состава общественного транспорта: автобусов и троллейбусов. До конца этого года постараемся еще более 10 новых троллейбусов на линию выпустить. Следующий вопрос налаживание маршрутной сети общественного транспорта», — заявил Павел Малков, сделав акцент на системной поступательной работе в соответствии с текущими потребностями горожан. Губернатор поручил главе администрации г. Рязани Борису Ясинскому дать ответ на каждое обращение и проработать вопрос модернизации маршрутов городского общественного транспорта.