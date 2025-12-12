Глава округа сообщила о ходе строительства стадиона в Сасове

В Сасове продолжаются работы по строительству нового стадиона. Об этом 12 декабря сообщила глава округа Евгения Рубцова. В рамках визита министра строительного комплекса Рязанской области Марата Аркадьевича Султанова была проверена текущая стадия выполнения работ на объекте, расположенном в парке 40 лет ВЛКСМ. По словам Рубцовой, с подрядной организацией заключен двухлетний контракт, и в настоящее время ведутся работы по кирпичной кладке трибун, подготовке дренажной системы спортивного ядра и монтажу металлоконструкций. Также была установлена мобильная блочная котельная.