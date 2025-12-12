Эксперты рассказали, за что чаще всего штрафуют водителей зимой

Зимой водители чаще сталкиваются с предписаниями или штрафами за нарушения ПДД или несоблюдение требований к автомобилю. Речь идёт о проблемах с видимостью номеров, ошибках при движении по скрытой под снегом разметке или использовании шин не по сезону. Также в зимнее время увеличивается вероятность парковки на газоне, который не всегда можно заметить под снежным покровом. Размер штрафа за такое нарушение варьируется в зависимости от региона.

Зимой водители чаще сталкиваются с предписаниями или штрафами за нарушения ПДД или несоблюдение требований к автомобилю. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на комментарий юриста Матвея Елисеева.

Речь идёт о проблемах с видимостью номеров, ошибках при движении по скрытой под снегом разметке или использовании шин не по сезону.

«Требования ПДД обязывают, чтобы госномер был читаемым с расстояния 20 м в любое время суток. Если из-за снега или грязи невозможно распознать хотя бы один символ, это нарушение», — указал Елисеев.

Также в зимнее время увеличивается вероятность парковки на газоне, который не всегда можно заметить под снежным покровом. Размер штрафа за такое нарушение варьируется в зависимости от региона. В Москве для физических лиц штраф составляет 5 тысяч рублей, для юридических и должностных — достигают 300 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: администрация Рязани.